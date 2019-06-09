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سيلينا غوميز تطيح بكايلي جينر ورونالدو من عرش إنستغرام!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت "سيلينا غوميز" على لقب أبرز مشاهير "إنستغرام" في العالم، لتطيح بذلك بكل من "كايلي جينر" و"" من العرش، وذلك على الرغم من انخفاض عدد متابعيها مقارنة بمنافسيها.

تحظى المغنية الأمريكية المحبوبة على 151.8 مليون متابع، ولكنها احتلت المرتبة الأولى بحصولها على ما يصل إلى 3.6 مليون إعجاب لكل منشور.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، حصلت "سيلينا" على اللقب بناء على اختيار موقع Hype Auditor، المسؤول عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعمل أيضًا على التخلص من المتابعين المزيفين.

وبالإضافة إلى تربعها على العرش، كشف الموقع أيضًا أن 14% من متابعي "سيلينا" يعيشون في الهند، وأن 58 % من متابعيها هم من النساء، لتأتي "كايلي جينر" في المرتبة الثانية.

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وكشف الموقع أن "كايلي" تحصل أيضًا على 3.6 مليون إعجاب لكل منشور تقوم بمشاركته على "إنستغرام"، كما يتابعها 137 مليون شخص، منهم 24% يعيشون في الولايات المتحدة.

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ويأتي في المركز الثالث، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، حيث يتابعه 170 مليون شخص، بينما يحصل على 2.8 مليون إعجاب للمنشور الواحد، ويعيش حوالي 24 % من معجبيه في إيران والهند، ليتبعه في المركز الرابع ليونيل بـ 126 مليون متابع و2.4 مليون إعجاب للمنشور الواحد.

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وعلى عكس المتوقع، تأتي النجمة "بيونسيه" في المركز الخامس، حيث يتابعها 128 مليون شخص وتحصل على 2.3 مليون إعجاب مقابل المنشور الواحد، بينما تتبعها كيم كارداشيان بعدد إعجابات يصل إلى 1.6 مليون، في حين يبلغ عدد متابعيها 141 مليون شخص.

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والطريف في الأمر، أن "سيلينا" تفوقت على "إنستغرام" نفسه، حيث احتل التطبيق المرتبة السابعة بحصوله على 700 ألف إعجاب لكل منشور، وذلك على الرغم من أنه يحظى بـ 303 ملايين متابع.

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وأصبح المركز الثامن من نصيب "أريانا غراندي"، بعدد متابعين يصل إلى 146 مليونًا، بالإضافة إلى مليون إعجاب للمنشور الواحد، ويتبعها "جاستن بيبر" في المركز التاسع بـ 113 مليون متابع و1.5 مليون إعجاب لكل منشور.

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وفي المركز العاشر، يأتي النجم "ذا روك"، حيث يبلغ عدد متابعيه 145 مليون شخص ويحصل على 1.2 مليون إعجاب لكل منشور.

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ويجدر بالذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل احتلا المركز الـ 327، حيث تحصل صورهما على حوالي 380 ألف إعجاب، بينما يبلغ عدد متابعيهما 8.5 مليون شخص، كما أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتلان المركز الـ 411 بعدد متابعين يبلغ 9.2 مليون شخص و244 ألف إعجاب لكل صورة.

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