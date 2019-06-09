أنجيلينا جولي تطالب بدعم اللاجئين من فنزويلا

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""الخليج 365"" من بيروت: طالبت النجمة أنجلينا جولي المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للدول الثلاث كولومبيا وبيرو والإكوادور التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا قائلة أن "أكثر من 20 ألف طفل فنزويلي أصبح مهدداً بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية والجنسية بسبب ولادتهم خارج بلادهم وعدم امتلاكهم أوراقا للهجرة وعجز أهلهم عن الوصول لقنصليات فنزويلا التي يتناقص عددها في الدول". Advertisements وذلك في كلمة ألقتها بالمؤتمرٍ الصحفي الذي عقدته خلال الجولة التي قامت بصفتها المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمقابلة مهاجرين من فنزويلا. حيث التقت الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في مدينة قرطاجنة.

وفيما ​​​​​ذكرت أنه أكد "التزامه الدائم بمساعدة الأطفال“، قالت أنها تحدثت معه عن هذه المخاطر المحدقة بـ"أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي هربوا من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم، ويعيش أكثر من مليون منهم في كولومبيا، في ظل مكافحة الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية.

IG angeltresjolie: ????️???? #AngelinaJolie in Colombia ???????? | #TeamJolie #QueenJolie pic.twitter.com/eSEqnyNqyz

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