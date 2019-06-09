شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رحلة قسمت رشدى أباظة من الطفولة إلى العودة لأحضان والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا، قسمت رشدى أباظة، الابنة الوحيدة لدنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، أمس السبت، وقسمت هى ابنه وحيدة أنجبها من زوجة أمريكية تزوجها من قبل وتعد إحدى زيجاته الخمسة، نظراً لأنه تزوج من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، والفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه.

وتزوجت قسمت رشدي أباظة من الفنان أحمد دياب، قبل دخوله الفن وأقيم حفل الزفاف فى أحد فنادق الهرم، وأحيت حفل الزفاف الراقصة فيفى عبده، ولديها ابن واحد، وكان رشدى أباظة يدلل قسمت ابنته كثيرا ويلتقط صور له برفقتها فى طفولتها، وهو يلعب معها ويخصص وقتا لها وحدها.



قسمت رشدى أباظة و زوجها أحمد دياب و نجلها



قسمت فى آخر ظهور لها

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قسمت فى الطفولة



قسمت فى زفافها



قسمت فى طفولتها مع والدها (1)



قسمت فى طفولتها مع والدها (2)



قسمت و والدها رشدى أباظة يوم زفافها