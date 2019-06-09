شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جونى ديب.. حكاية جاك سبارو مع الأوسكار ولماذا يرفض الفوز بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم جونى ديب بعيد ميلاده الخامس والخمسين بعدما قدم مجموعة من أهم الأدوار فى مسيرته الفنية أبرزها دوره في فيلم قراصنة الكاريبي حينما قدم شخصيته الشهيرة جاك سبارو ببراعة يحسد عليها حققت له جماهيرية عريضة من مختلف بلدان العالم ممن أعجبوا بها وعلقت فى أذهانهم.

النجم الذى قدم كل ألوان التمثيل فى مسيرته من كوميديا إلى أدوار معقدة وغيرها سبق ورشح لجائزة الأوسكار في ثلاث مناسبات لم ينل في أيٍ منها الجائزة حتى الآن وحينما سأل خلال إحدى المناسبات عن مسألة طموحه فى الفوز بها أدهش الجميع بإجابته حينما أكد أنه لا يهتم لها إطلاقًا وفقًا لمبدئه الذى يؤمن به الذى يتلخص فى أن الأوسكار مسألة تنافسية للفوز بها لابد من التتويج على حساب ممثلين آخرين وهو ما يرفضه تمامًا، نظرًا لثقته فى عدم وجود منافسة بينه وبين أحد منذ دخوله مشواره التمثيلى، وبالتالى لا يمتلك أى طموح داخلي عنده للفوز بها ومنافسة أحد عليها.