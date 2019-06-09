شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق فى قاعات السينما لمصطفى شعبان بعد ظهوره بمشهد فى "كازبلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادرا ما يصفق الجمهور لممثل فى قاعات السينما، فقد اعتاد الجمهور التصفيق للنجم فى المسرح، كنوع من المكافأة للفنان على إجادته لمشهد، أو إلقائه إفيه يعجب المشاهدين.

ولكن تشهد عدد من قاعات عرض فيلم "كازبلانكا" تصفيق حاد، بعد ظهور النجم مصطفى شعبان على شاشة السينما، حيث أنه يشارك فى الفيلم كضيف شرف فى مشهد واحد، لكنه عقب انتهاء المشهد يصفق له الجمهور لأدائه المميز المؤثر ودلالة تلك الظاهرة تدل على تشوق الجمهور لرؤيته عبر شاشات السينما التى انقطع عنها لفترة .

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مصطفى شعبان قدم خلال شهر رمضان مسلسله "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وحقق من خلاله نجاحا ملفتا وظل "تريند" على موقع جوجل طوال الشهر، وتلك دلالة أخرى على حب الجمهور له ومتابعته لكل حلقات المسلسل الذى شارك فى بطولته محمود البزاوى ونجلاء بدر وعائشة بن أحمد ورشا بن معاوية وسناء شافع وأحمد خالد صالح.