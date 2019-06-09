شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ترد على هجوم أصالة: "ليست صديقتى ولم تكن تحبنى مثل ما تدعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد من الفنانة أنغام على هجوم الفنانة أصالة عليها بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم، أكدت الفنانة أنغام أنها لا تعرف سبب الهجوم، مؤكدة أنها لا تجمع بينها وبين أصالة علاقة صداقة كما تدعى، قائلة: "لم يكن هناك بينا صداقة.. كنا مجرد زملاء.. يمكن هى فى أوقات كتير كانت بتقولى أمور خاصة بها.. ولكن أنا عمرى ما كنت بحكى لها خصوصياتى".

وأضافت الفنانة أنغام خلال حوارها الأخير مع الإعلامى نيشان، أن أصالة لم تكن من الأصدقاء المقربين لها حتى تتحدث معها فى خصوصيات حياتها موضحة أن أصالة لم تكن تحبها بهذا الشكل الذى تتحدث عنه.

وتابعت الفنانة أنغام: "لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتى، وأصالة لديها صيغة مبالغة فى الحديث عنى حتى تعطى الانطباع بأننا مثل الأخوات الذين لا يتركون بعض، وهذا غير صحيح مشددة على أن حبل الود قد انقطع معها .

ومن جانبه قال الفنان أحمد إبراهيم عن أصالة: "فنانة كبيرة وأنا بقدرها جدا.. وعمرى ما هغلط فيها.. وعمرى فى حياتى ما هتكلم ولا أقول تفاصيل".

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وكانت الفترة الماضية شهدت توتر العلاقة بشكل كبير بين الفنانة أصالة والفنانة أنغام على خلفية زواج الأخيرة من الملحن أحمد إبراهيم، وهو الأمر الذى رفضته أصالة بشكل قاطع وخرجت فى تصريحات كثيرة وقتها لتهاجم أنغام وأحمد إبراهيم بسبب إعلان الزواج، حتى وصل الأمر إلى إعلانها بأنها قامت بحظر وإلغاء المتابعة كموقف جاد لرفضها لتصرف أنغام وإعلانها الزواج.

وشهد شهر فبراير الماضى الإعلان عن زواج الملحن أحمد إبراهيم من أنغام، حيث بدأت قصة الحب منذ عدة شهور، وتم تأجيل إعلان خبر الزفاف بسبب وفاة الفنانة غنوة محمد على سليمان، شقيقة أنغام، وبعد ذلك انشغل أحمد إبراهيم فى توزيع عدد كبير من أغانى ألبوم أنغام الجديد "حالة خاصة جدًا"، ومنذ الإعلان عن هذا الزواج ولا تتوقف الفنانة أصالة عن الهجوم على أنغام.