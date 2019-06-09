شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يكشف: الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير رشوان توفيق أنه التقى بالشيخ الشعراوى ودارت بينهما بعض الحوارات عن الدين والفن .

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات لليوم السابع أنه عندما قام بدور الزعيم محمد كريم فى مسلسل الأبطال حرص المخرج حسام الدين مصطفى على تصوير بعض المشاهد فى القلعة ومنها مشهد إعدامه.

وتابع :" فوجئت بحوار فى جريدة أخبار اليوم مع الشيخ الشعراوى وكان عنوانه على لسان إمام الدعاة :"برافو رشوان توفيق"، فذهبت لمقابلته فى بيته بالهرم"

وكشف تفاصيل الحوارات التى دارت بينه وبين الشيخ الشعراوى قائلا:"وجدته يجلس فى البلكونة وأمامه كتب كثيرة ومنها قاموس لمعانى الكلمات، فتعجبت من أن الشيخ الشعراوى الإمام العالم الكبير يبحث عن معانى الكلمات، وبمجرد أن رآنى قال لى : لم أستطع أن أرى مشهد إعدامك فى المسلسل ووضعت يدى على عينى حتى لا أراه ، وظلت ابنتى تقول لى: ده تمثيل".

وأضاف أن الشيخ أعطاه عباءة ومصحفا، مشيرا إلى تعدد اللقاءات بينهما ، حيث كان يحضر فى مبرة الشيخ بالسيدة نفيسة ويرى كبار الشخصيات يخدمون فيها ويقدمون الطعام للفقراء.

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وأوضح رشوان توفيق أن المسألة الوحيدة التى تناقش فيها مع الشيخ الشعراوى كانت عن تفسيره لآيات سورة النمل ، مؤكدا أن إمام الدعاة كان له تفسير خاص فيمن نقل عرش بلقيس ، حيث كان متعمقا ومتخصصا فى اللغة العربية، واختلف معه فى هذا التفسير عدد من الفقهاء.

وأضاف توفيق أنه قام بدور وزير سيدنا سليمان عليه السلام الذى نقل عرش بلقيس فى المسلسل الدينى الشهير"لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مشيرا إلى أن الشيخ الشعروى أكد أن من نقل عرش بلقيس هو سيدنا سليمان نفسه، مفسرا الآية الكريمة " قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ" بأن قائلها هو سيدنا سليمان، مؤكدا أنه لا يصح أن يكون فى مجلس سليمان من هو أعلم منه.

وقال توفيق أنه كان يحضر دروس ولقاءات الشيخ الشعراوى قبل أن يلقاه ولكنه كان يستمع فقط ولا يتحدث ليستفيد من علمه الواسع فى كل المجالات ، مشيرا إلى أن إمام الدعاة كان يتسم بالبشاشة والابتسامة، وهو ما جعله قريبا من الجميع بعكس شيوخ التطرف والتشدد الذين يفسدون على الناس حياتهم ودينهم.