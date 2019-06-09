شكرا لقرائتكم خبر عن صالون مصر المبدعة يستعرض مشوار إبراهيم الحجار بحضور أولاده وأحفاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة وضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقام فى السابعة مساء الاثنين 10 يونيو على المسرح الصغير أمسية بعنوان (عزيز على القلب) وتتناول المشوار الفنى المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار وتستضيف كل من نجله الفنان احمد الحجار، والمطربان طارق فؤاد – محمد عبد الستار، المخرج وحيد مخيمر مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت.

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يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم الحجار ولد فى 7 يناير 1922 بمحافظة بنى سويف، حفظ القرآن الكريم فى صغره ثم انتسب إلى مدرسة المعلمين وبعدها إلى مدرسة معلمى بنى سويف، قرر الرحيل إلى القاهرة وعمره 22 عاما ليخوض امتحان الأصوات الجديدة فى هيئة الإذاعة بعد انتسابه إلى معهد الموسيقى العربية وتم اعتماده مغنياً بالإذاعة عام 1945، تم تعيينه فى دار الأوبرا عام 1968 وأسس فرقة للموسيقى العربية وشارك بها في العديد من العروض حتى تمت إحالته إلى التقاعد عام 1982، استمر عطائه فى تدريس وتحفيظ الموشحات والأدوار وشرح وتحليل الألحان والجمل الموسيقية لطلبة المعهد العالى للموسيقى العربية وقدم العديد من الأصوات الشهيرة منهم لطيفة، طارق فؤاد، أنغام، أحمد إبراهيم، مدحت صالح، نادية مصطفى، شيرين وجدى، أنوشكا وولداه أحمد وعلى، رحل عن عالمنا في 4 سبتمبر عام 2000 .