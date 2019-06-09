إجازات النجوم في العيد بين البحر وأوروبا

يستغل نجوم العالم العربي سنواً حلول فصل الصيف لقضاء أجمل الأوقات على البحر أو السفر الى المدن المفضلة لديهم من أجل الإستجمام.

وهذا العام بما أن عيد الفطر حلّ في فصل الصيف، قضى النجوم إجازاتهم على البحر أو في المدن الأوروبية كما هو حال الصور:

أمل بشوشة ورانيا شوقي وسارة نخلة فضلن أوروبا

سافرت النجمة الجزائرية أمل بشوشة الى مدينة مونتي كارلو في فرنسا، حيث أقضت أجمل الأوقات الرومانسية برفقة زوجها وليد عواضة، فيما اختارت رانيا فريد شوقي المدن الإيطالية لقضاء إجازتها مع زوجها، أما النجمة سارة نخلة فسافرت الى برشلونة.

وائل كفوري ومنة فضالي وسلاف فواخرجي اختاروا اجازة البحر

النجم وائل كفوري اختار السفر الى دبي من أجل الاستجمام برفقة فريق عمله، فيما ظهرت النجمة سلاف فواخرجي النيل في مصر لقضاء عطلتها وهذا ما فعلته النجمة المصرية منة فضالي.

تابعوا صور نجومنا العرب في أجازات العيد بين البحر وأوروبا.

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