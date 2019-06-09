نانسي عجرم تكشف عن تفاصيل أول حفل غنائي لها في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 03:05 مساءً - كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن مشاركتها بأول حفل غنائي لها في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الفني، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.
وشاركت نانسي عجرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة بوستر الحفل، الذي تضمن موعد ومكان الحفل، إذ يقام في الثامنة والنصف بتوقيت المملكة يوم الـ13 من يونيو الجاري، على المسرح الروماني.
وعلقت نانسي، على الصورة: ”لاقوني بفعاليات موسم جدة بتاريخ الـ ١٣ من يونيو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية“.
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