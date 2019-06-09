متابع يحذر أصالة على تويتر وكيف قامت بالرد عليه

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 03:05 مساءً - في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” حذر متابع يدعى ” عبد الرحمن ” المطربة السورية أصالة من الحديث مجددا عن المطربة المصرية أنغام لا بخير ولا بشر وأن تعتبرها أصالة زميلة مهنة مثل باقي زميلاتها .
قائلا : ” أتمنى من اصالة إلى هالحد وخلاص ولا تعود تجيب طاري أنغام لا بخير ولا شر ولا غير أنغام وتعتبر الكل زميلات مهنة وعلاقتهم تكون من بعيد لبعيد وخلاص ” .
لترد عليه أصالة في تغريدة تسألوا فيها عن خطوات العقاب في حال عدم التزامها بما قاله .
وكانت أنغام قد أثارت الجدل في تصريحات تليفزيونية قبل ساعات والتي قالت فيها إنها تعتبر أصالة زميلة وإنهما دخلا بيوت بعضهما ولكن لم تحب أنغام أصالة بالشكل الذي أدعته أصالة وإنها ليست صديقة لها ولكن أصالة كانت تحكي لها خصوصياتها .
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