ريهانا تستأجر جزيرة كاملة من أجل ألبومها الجديد.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استأجرت المطربة والنجمة الأمريكية ريهانا، جزيرة كاملة في إيسيكس؛ لتسجيل ألبومها الجديد.
وقال مصدر لصحيفة ”ذا ميرور“ البريطانية إن المطربة البالغة من العمر 31 عامًا، أنفقت أموالًا في استوديو فخم في جزيرة أوسيا المملوكة للمنتج الموسيقي نايجل فريدا.
وأضاف المصدر: دعت ريهانا الأسرة لقضاء بعض الوقت معها أثناء عملها، كانت لديها بعض المهام في الاستوديو منذ ألبومها الأخير، لكنها كانت تركز حقًا على خط الماكياج والملابس الخاصة بها.
وأوضح المصدر أنه منذ انتقال النجمة العالمية إلى لندن، أقام الأصدقاء والعائلة معها حتى تتمكن من العمل وفقًا لأهوائها، لذا أحاطت بها الأشخاص الذين تحبهم.
وتضم جزيرة Osea Island استوديوهات Miloco ، التي كانت تُستخدم منذ فترة طويلة كمساحة خاصة للموسيقيين للعمل في مهنتهم، ولا يمكن الوصول إليها سوى مرتين يوميًا لمدة أربع ساعات في كل مرة بفضل موجات المد والجزر.
ويضم استوديو ريهانا صالة رياضية وسينما وبركة، إضافة إلى منازل ريفية منفصلة للوفد المرافق لها.
ويأتي ذلك بعد أن أذهلت ريهانا المعجبين بأنها كانت تعيش سرًا في لندن لمدة عام، وقالت إنها كانت تتمتع بسرية عدم الكشف عن الهوية التي جاءت مع العيش في المدينة.
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