سلمى حايك تتعلم التزلج بالباتيناج.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة والممثلة المكسيكية واللبنانبة الأصل سلمى حايك مقطعا مصورا لها أثناء التدريب على التزلج بواسطة الباتيناج، حيث تظهر فى أحدث أفلامها الجديدة.
وتدور أحداث العمل حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة؛ إيفا توريس، التي تؤدي دورها حايك، في صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.
وكانت أخر أعمال سلمى حايك، فيلم The Hummingbird Project) أو “مشروع الطائر الطنان”، وتم عرضه للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي.
والجدير بالذكر أن جريدة الديلى ميل، أوضحت أن نجوم هوليوود ومنهم سلمى حايك بعثوا برسائل عبر البريد للحصول على أموال من أجل تمويل المتحف الذى تقوم الأكـــاديمية ببنائه فى لوس أنجــلوس الـــذى تزيد ميزانيتـه على 77٫6 مليــــون دولار.
وعلى جانب أخر، كشفت سلمى حايك، عن أن العديد من الأشخاص تغيرت طريقة تعاملهم معها بعد زواجها من ملياردير، مضيفة أن البعض شعر بالتهديد منها، أو بالاستنكار، أو الحسد والغيرة، كما ردد البعض: كيف لهذه الميكسيكية، أن تصل في حياتها لكل هذا.
النجمة العالمية البالغة من العمر ٥٢ عاما، قالت في حوارها مع مجلة Town and Country، إنها تشعر بالسعادة والرومانسية مع زوجها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري، والذي لم يفكر طيلة زواجهما أن يضع لها حدود في أي شيء وطوال الوقت يدعمها.
وكانت سلمى حايك قد تزوجت من زوجها فرانسوا، في عام ٢٠٠٩، ويحاول كلا الزوجان إسعاد الآخر بشتى الطرق والأساليب، حيث تتمتع علاقتهما بالرومانسية والدعم لكل منهما، وفي نفس الوقت تمنع “سلمى” أن يتدخل أي شخص من الإعلام في علاقتها وتحتفظ بخصوصيتهما.
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