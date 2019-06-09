ريهانا أغنى مطربة فى العالم بحجم ثروة كبير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، أن تبني إمبراطوريتها على العديد من المغنيات مثل “مادونا وسيلين ديون، وبيونسيه”.

وبحسب أخر تقرير الأخير نشرته صحيفة فوربس فإن ثروة المغنية البالغة من العمر 31 عاما بلغت 600 مليون دولار.

وكما تقول الجريدة فإن النجمة العالمية التى نجحت فى حصد شعبية هائلة طوال السنوات الأخيرة تغلبت على مادونا صاحبة الـ570 مليون دولار، وسيلين ديون “450 مليون دولار”، وبيونسيه التى بلغت ثروتها 400 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن ثروة ريهانا، لا ترتكز على مبيعاتها الموسيقية أو عائدات الحفلات الموسيقية، بل إن تركيزها فى إنتاج خطوط للموضة والأزياء بالشراكة مع الشركة الفرنسية LVMH هو صاحب صعود مؤشر ثروتها السنوات الماضية.

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وأضاف التقرير الذى نشرته صحيفة “فوربس” أن الشراكة الفرنسية مع LVMH حققت فى الأسابيع الأولى من طرحها عام 2017، إيرادات بلغت 100 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن ريهانا قد اختارت مؤخرا، الإقامة في العاصمة البريطانية لندن منذ حوالي العام وذلك بعيداً عن أعين الصحافة، واختارت قصرًا من أجل السكن فيه.

وكشفت جريدة الديلي ميل البريطانية أن ريهانا كانت تعيشُ سرًا في قصرٍ مذهل مكون من سبع غرف نوم تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني ويضم صالة ألعاب رياضية وحدائق ذات مناظر طبيعية، وتدفئة تحت البلاط، كما يضم الكثير من مواقف السيارات، ويقع في أكثر الأماكن تميزًا في العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت أن ريهانا استأجرت القصر بمبلغ 18 ألف دولارٍ أسبوعيًا، أي ما يقارب مليون دولارٍ على مدار العام، واختارته لكونه يقع في منطقةٍ حصرية للغاية مع وجود بعض الجيران الأثرياء، حتى تتمكّن من الحركة كما تشاء دون أن يلاحظها أحد.