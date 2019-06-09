بيونسيه تظهر بزي أسد الغابة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، في أحدث صورها بإطلالة لفتت بها الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

النجمة العالمية ظهرت في الصور بـOverall تم تصميمه على شكل “أسعد الغابة” والذي يرمز إلى القوّة والعنفوان، وهما من صفات المغنية الشهيرة عالميًا.

وكانت بيونسيه قد وقّعت عقدًا بقيمة 60 مليون دولار مع شبكة “نتفليكس”، يتم عبره تنفيذ 3 مشاريع فنية له.

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وعلى جانب أخر، تألقت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، في أحدث جلسة تصوير تجريها للترويج لماركة أديداس الرياضية، حيث قامت بنشر صورا للعدد الضخم الذي تملكه من أحذية هذه الماركة الشهيرة.

النجمة العالمية نشرت لقطات لجلسة التصوير على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وقد ظهرت بإطلالات من الماركة المخصصة لموسم صيف 2019.

ومن المعروف أن بيونسيه تمتلك ماركة رياضية خاصة بها تحمل اسم Ivy Park، وكانت أول ظهور لها خلال فترة حمل بيونسيه بتوأمها منذ عامين، وقد أعلنت عنها احتفالا بولادتها في ذلك الوقت.