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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيت المطربة المصرية بوسي حفل عيد الفطر على شاطئ “لافام” الخاص بالسيدات فقط في الساحل الشمالي، بفندق جولدن اوشن بمارينا.
الفنانة المصرية قدمت خلال الحفل عدد من أغانيها مثل: “شيكولاتة - شطة نار - أه يادنيا - ألو ألو” وغيرها من الأغاني التي أشعلت بها الحفل.
وأطلت بوسي في الحفل بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تيشيرت أحمر وبنطلون جينز، وتفاعل معها الجمهور خلال تقديمها للحفل، وسط أجواء احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكانت بوسي قد أحيت مؤخرا واحدة من أقوى السهرات الرمضانية، التي حملت لافتة “كامل العدد” داخل خيمة “الحارة” بنادي سكاي في القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات.
وحضرت المطربة المصرية الحفل مرتدية ملابس “كاجوال” بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وكان في استقبالهما شريكا “الحارة” إسلام الشايب ومحمد طاحون.
وقدمت بوسي وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها: “اه يا دنيا” و”شيكولاتة”، و”حط ايده يا”، و”مبروك عليا”، و” عبده”، و”تعالى”، وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي في حفل كامل العدد بشاطيء لافام مارينا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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