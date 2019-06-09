جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده بحضور الفنانين والإعلاميين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري جورج سيدهم بعيد ميلاده الـ81، في حفل كبير، بفندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، بحضور زوجته الدكتورة ليندا، وعدد من الفنانين والإعلاميين.

الحفل شهد حضور كل من الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس، والفنان توني.

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الفنان المصري ظهر خلال الحفل جالسا على كرسي متحرك، وبدا بحالة معنوية جيدة نوعا ما، والتقط معه الحضور الكثير من الصور التذكارية.

والفنان جورج سيدهم من مواليد 28 مايو عام 1938، وهو واحد من كبار نجوم الكوميديا، كون مع الفنان سمير غانم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وقدم عدد من الأفلام والمسرحيات.

وكشف الفنان سمير غانم مؤخرا أن جورج سيدهم أصيب بالجلطة بعد أن قام شقيقه بسرقة نقوده ونقود فرقة ثلاثي أضواء المسرح وهرب، ووقتها لم يصدق جورج سيدهم أن شقيقه يفعل به ذلك، وتعرض لأزمة صحية شديدة.