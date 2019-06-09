محمد رمضان يتصدر استفتاء "العين الإخبارية" لدراما رمضان 2019

الأحد 2019/6/9 04:25 مساء بتوقيت أبوظبي

تصدر النجم المصري محمد رمضان سباق أعمال رمضان 2019 في الاستفتاء الذي أجرته "العين الإخبارية" وشارك فيه عشرات الآلاف من القراء اختاروا من خلاله أفضل المشاركين في الموسم الدرامي.



وبحسب نتائج الاستفتاء في فئة الممثلين المصريين فقد تصدر رمضان السباق بنسبة 24% من الأصوات تلاه النجم أحمد السقا بنسبة 18%، فيما جاء في المرتبة الثالثة الفنان محمد إمام بـ15%.

وفي فئة الفنانين العرب، فقد تصدر تيم الحسن السباق بنسبة 41%، تلاه قصي خولي بـ24%، وجاء في المركز الثالث النجم جمال سليمان بنسبة 19%.

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وفي فئة الممثلة المصرية الأفضل، جاءت ياسمين صبري في المقدمة بنسبة 26%، وعربيا احتلت نسرين عبدالنور الصدارة بـ43% من الأصوات.

وفي استفتاء أفضل ممثل دور ثان، فجاء المصري أحمد صلاح حسني في المقدمة بنسبة 33%، فيما حازت هنادي مهنا على لقب أفضل ممثلة في هذه الفئة بـ48% من الأصوات.

أما سامر المصري فجاء في صدارة الاستفتاء على أفضل ممثل عربي دور ثان بنسبة 48%، ودرة زروق كأفضل ممثلة دور ثان بـ70% من الأصوات.

وفيما يتعلق بالأعمال الدرامية فقد جاء مسلسل "زلزال" كأفضل عمل مصري عرض في شهر رمضان وذلك بنسبة 21%، تلاه "حكايتي" ثم "هوجان". وفي فئة الدراما العربية، جاء مسلسل "خمسة ونص" كأفضل عمل بنسبة 26%، تلاه "الهيبة"، ثم "مسافة أمان".

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