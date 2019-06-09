منتخب تونس يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة كرواتيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتملت الصفوف في معسكر المنتخب التونسي التحضيري لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.

وشهدت تدريبات منتخب تونس، انضمام اللاعبين المحليين بعد أن أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم في مسابقة الكأس المحلي.

ووجه آلان جيريس مدرب "نسور قرطاج"، الدعوة لـ9 لاعبين ينشطون في الدوري التونسي، وهم معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وأيمن بن محمد وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي ونسيم هنيد وفراس شواط وأيمن دحمان ووجدي كشريدة.

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وكان منتخب تونس حقق (الجمعة) الفوز أمام نظيره العراقي بنتيجة 2-0، في أول اختبار ودي خاضه استعدادا للمسابقة الأفريقية.

ويواجه "النسور" منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم، بالعاصمة الكرواتية زغرب يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يختتم تحضيراته للموعد القاري بمواجهة ودية أخيرة ضد بوروندي في 17 يونيو/حزيران.

ولن يكون بإمكان بطل أفريقيا في مناسبة وحيدة، الاعتماد على عدة نجوم خلال أمم أفريقيا بسبب الإصابة، أبرزهم سيف الدين الخاوي ومحمد أمين بن عمر وأيمن المثلوثي.

