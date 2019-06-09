تقارير.. بايرن ميونيخ يخطف صفقة ليفربول المنتظرة

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علي البحيريالسبت 2019/6/8 05:56 مساء بتوقيت أبوظبي
بايرن ميونيخ وليفربول
كشفت تقارير صحفية عن تفوق بايرن ميونيخ الألماني على ليفربول الإنجليزي، في سباق ضم الإيفواري نيوكلاس بيبي جناح ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن بايرن ميونيخ تفوق على ليفربول ومانشستر يونايتد في سباق ضم بيبي من ليل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي البافاري رصدت 70 مليون جنيه إسترليني لضم بيبي خلال صيف 2019، بعد فشل التعاقد مع الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن الدولي الإيفواري تلقى عرضا مغريا من بايرن ميونيخ، واقترب من الانضمام لبطل الدوري الألماني في الموسم المقبل، رغم اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.
ويمتد عقد بيبي (24 عاما) مع ليل حتى صيف عام 2022، وشارك في 41 مباراة بالموسم المنقضي بمختلف البطولات، وسجل خلالها 23 هدفا وصنع 12.
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