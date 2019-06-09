شكرا لقرائتكم مغنٍ أميركي فائز بغرامي.. بريء من 11 تهمة جديدة بالتحرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المغني الأميركي، آر. كيلي، براءته من 11 تهمة جديدة بالاعتداء والتحرش الجنسي أمام محكمة في شيكاغو، بعد أن وسع المدعون لائحة الاتهام ضد المغني الفائز بجائزة غرامي، والذي تلاحقه اتهامات التحرش منذ عقود.
وتتعلق الاتهامات الجديدة، بحسب وثائق نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة شيكاغو صن-تايمز، بمزاعم التحرش بضحية يتراوح عمرها بين 13 و16 عاماً. وكشفت هيئة المحلفين في مقاطعة كوك عن الاتهامات الجديدة ضمن لائحة اتهام صدرت الأسبوع الماضي.
ووقعت الجرائم المزعومة بين مايو/أيار 2009 ويناير/كانون الثاني 2010.
وقد يواجه كيلي (52 عاماً) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً إذا أدين في التهم الجديدة.
كما ينفي كيلي مزاعم التحرش منذ عقود. وفي 2008، حوكم باتهامات تتعلق باستغلال أطفال في مواد إباحية، لكن المحكمة برأته.
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