"حتى فى الشارع".. إيمي شومر تفضل الظهور بالملابس الداخلية مع طفلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية الكوميدية إيمي شومر اصبحت تفضل الظهور دائما بالملابس الداخلية، وذلك بعد 5 أسابيع من أنجابها ابنها "جينى".
نشرت إيمي شومر البالغة من العمر 37 عاما عدة صور لها مع ابنها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام"، ظهرت شومر بالصورة الأولى التقطت فى منزلها وهى تحتضن طفلها وتنام، بينما نشرت النجمة الكوميدية شومر صورة أخرى وهى تخرج بالملابس الداخلية في نزهة مع مولودها.
يذكر أن إيمي شومر قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها " Snatched" و "I Feel Pretty" و"Thank You for Your Service"، وغيرهم.
ايمي شومر تحتضن ابنها
ايمي شومر و ابنها
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