شكرا لقرائتكم خبر عن فراشة السينما نيللى كريم بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نيللى كريم، لجلسة تصوير جديد، بعدسة المصور يوسف تايه، وظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان شفاف من اللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب جمهورها و صديقاتها الفنانات حيث أبدت كل من الفنانة هند صبرى وفريال يوسف إعجابهم بإطلالتها.

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يذكر أن نيللى كريم غابت عن الدراما هذا العام كما أنها تشارك حاليا كضيفة شرف فى فيلم "كازبلانكا"، الذى يقوم ببطولته النجوم أمير كرارة وإياد نصار وعمرو عبد الجليل وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور بمشاركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.





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