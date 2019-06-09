شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إيرادات أفلام العيد واستمرار تفوق كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر تفوق فيلم "كازابلانكا" لليوم الرابع على التوالى منذ طرحه فى موسم أفلام عيد الفطر بصحبة عدد من الأفلام تفوق عليها جميعاً بعدما تجاوز المليون الخامس فى آخر يوم له حيث جاءت الإيرادات كالتالى.

كازابلانكا فى الصدارة بـ 5,082,209

بعد ذلك فى المركز الثاني فيلم الممر بـ 2,784,114

في حين حقق فيلم سبع البرومبة 2,206,101.

أما حملة فرعون فقد جاءت إجمالى إيراداته يوم أمس 1,310,089.

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وتذيل فيلم محمد حسين القائمة بـ 348.423 لتصل إجمالى الإيرادات مجتمعة لـ11,730,936 استكمالاً للانتعاشة الفنية التى تعيشها السينما خلال موسم عيد الفطر مثلما ينعكس فى أرقام الإيرادات بشكل يومي، حيث حققت الأفلام من قبل مجتمعة أكثر من 56 مليون جنيه قبل اليوم الرابع حاز فيها فيلم كازابلانكا نصيب الأسد بأرقام قياسية أبرزها وصوله لأعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بعد طرحه مباشرة بعدما حصد 8 ملايين جنيه، الخميس، ثانى أيام عيد الفطر كسر بها الرقم الذى سجله الفيلم الأربعاء أول أيام العيد وحقق 6 ملايين و700 ألف جنيه، بعدما كان الرقم القياسى مسجلا باسم فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة أيضاً والذى حقق 6 ملايين و400 ألف فى أحد أيام عيد الفطر من العام الماضى.

فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.