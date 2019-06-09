شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أصر عبد الله محمود على زيارة احمد زكى قبل وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم الراحل عبد الله محمود واحد من أهم الفنانين الذين لعبوا كافة الألوان التمثيلية بحياتهم قبل رحيله فى مثل هذا اليوم قبل سنوات فى سن صغيرة مما صدم جمهوره ومحبيه ممن انتظروا مسيرة فنية أطول لفنان توفى فى الأربعينات من عمره.. ورغم رحيله فى سن صغير إلا أن أدواره فى "المصير" و"الطوق الأسورة" و"شمس الزناتى" و"الطريق إلى إيلات" وغيرها من الأعمال لا زالت عالقة فى ذهن جمهوره، كما أن نجوم الفن لا زالوا يكنوا له احترام كبير بسبب علاقته الجيدة بأغلبهم ولعل أبرزها حكاياته مع النجم الراحل أحمد زكى الذى ارتبط معه بصداقة وطيدة تخللها مواقف عديدة أبرزها حرص عبد الله محمود على زيارته فى المستشفى حينما علم بمرضه رغم الحالة الصحية المتأخرة الذى مر بها لإصابته هو الآخر بسرطان فى المخ.



احمد زكى

القصة جاءت على لسان نجل عبد الله محمود الفنان أحمد عبد الله محمود فى أحد البرامج حين أكد على أن والده فى أيامه الأخير وبعد سيطرة المرض عليه إذ أثر على حواسه بات من الصعب حركته إلا أنه بمجرد رؤية مقال مكتوب فيه حالة أحمد زكى سأل عن المستشفى الذى يتواجد فيها وذهب مباشرة بصعوبة نظراً للعلاقة الكبيرة بين الثنائى، حيث كانا يحرصان على المقابلة بشكل شبه يومى، كما أنه ذات مرة أثناء تصوير فيلم الإمبراطور وجد زكي صديقه عبد الله محمود حزين ليعلم منه أن السبب هو أن عيد ميلاد خطيبته فى اليوم التالى ولم يحضر هدية بسبب تأخر الراتب من قبل إنتاج الفيلم ليقوم بحل المشكلة على الفور.