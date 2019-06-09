شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد لقطات "مسروقة" لحفل زفاف كريس برات وكاترين شوارزنيجر بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمس النجم العالمي كريس برات بحفل زفافه على صديقته كاترين شوارزنيجر، حيث أقام الزوجان مراسم الزواج فى حفل رومانسى فى مزرعة سان يسيدرو بمونتيسيتو، فى كاليفورنيا. واستطاعت عدسات مصوري " البابارتزي" التقاط عددا من صور حفل الزفاف، بدأ من وصول كاترين بعربة الجولف مرتدية فستان زفافها الأبيض ذى التصميم المميز وصولا لقيامهم بمراسم الزواج. وحتى الآن لم يكشف أى من الزوجين عن الصور الرسمية لحفل الزفاف والتى ينتظرها الملايين من عشاق كريس برات.

قبل بدء حفل الزفاف (1)

قبل بدء حفل الزفاف (2)

قبل بدء حفل الزفاف (3) Advertisements

قبل بدء حفل الزفاف (4)

قبل بدء حفل الزفاف (5)

من حفل الزفاف (1)

من حفل الزفاف (2)

من حفل الزفاف (3)

من حفل الزفاف (4)

من حفل الزفاف (5)

من حفل الزفاف (6)

من حفل الزفاف (7)

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