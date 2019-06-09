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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن برادلى كوبر.. إيرينا شايك "عايشه حياتها" أمام بحيرة جليدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام معدودة من إعلان انفصال إيرينا شايك عن نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر ، تتواجد اليوم السوبر موديل الشهير البالغة من العمر 33 عام في أيسلندا ، حيث ظهرت في أول صورة جديدة تنشر لها عبر الـ social media .
ظهرت إيرينا بصورة نشرت علي موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " مع عدد من اصدقائها امام بحيرة جليدية في حديقة سكافتافيل الوطنية .
يذكر أن خبر انفصال برادلي كوبر و إيرينا شايك بعد 4 سنوات من الحب والاستقرار، أثار ضجة كبيرة عبر المواقع الفنية المختلفة، وتوجهت التكهنات حول النجمة ليدى جاجا، أنها السبب الرئيسى لانفصال الثنائى.
ايرينا و اصدقائها
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