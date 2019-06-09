شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن برادلى كوبر.. إيرينا شايك "عايشه حياتها" أمام بحيرة جليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام معدودة من إعلان انفصال إيرينا شايك عن نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر ، تتواجد اليوم السوبر موديل الشهير البالغة من العمر 33 عام في أيسلندا ، حيث ظهرت في أول صورة جديدة تنشر لها عبر الـ social media .

ظهرت إيرينا بصورة نشرت علي موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " مع عدد من اصدقائها امام بحيرة جليدية في حديقة سكافتافيل الوطنية .

يذكر أن خبر انفصال برادلي كوبر و إيرينا شايك بعد 4 سنوات من الحب والاستقرار، أثار ضجة كبيرة عبر المواقع الفنية المختلفة، وتوجهت التكهنات حول النجمة ليدى جاجا، أنها السبب الرئيسى لانفصال الثنائى.

ايرينا و اصدقائها

