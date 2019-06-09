شكرا لقرائتكم خبر عن غياب كامل لنجوم الفن فى جنازة ابنه رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب نجوم الفن عن جنازة الراحلة قسمت ابنه الفنان الكبير رشدى أباظه الذى وافتها المنية أمس السبت.

ولم يحضر أحد من الفنانين صلاة الجنازة التى أقيمت في مسجد نصر الدين بالهرم، حيث حضر فقط بعض اقاربها وأصدقائها.

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وكان جثمان الراحلة قد وصل مسجد نصر الدين قبل أذان الظهر بساعة كاملة وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة عليها قبل دفنها فى مقابرهم بنزله السمان.

يذكر أن قسمت هى الأبنة الوحيدة للفنان رشدى اباظة بعدما أنجبها من زوجة أمريكية تعد إحدى زيجاته الخمسة، نظراً لأنه تزوج من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، والفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه.