شكرا لقرائتكم خبر عن مناوشات كوميدية بين هنيدى وفهمى بسبب "عقلة الإصبع".. وهنيدى يقصف جبهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن يكتب النجم محمد هنيدى، عن عمل ينوى تقديمه أو تعليقه على الأحداث بحسه الكوميدى والفكاهى، يدخل متابعوه من كل مكان بالتعليق وانتظار تعليقه الكوميدى، ودائما يدخل هنيدى فى مناوشات ساخرة مع أصدقائه الفنانين وهذا ما حدث مع الفنان أحمد فهمى ودار حديث ساخر بينهما والتهكم على بعضهما بسبب فيلم "عقلة الإصبع" الذى ينوى هنيدى تقديمه.

بدأت الحكاية عندما أعلن هنيدى على تجسيده شخصية "عقلة الإصبع" في فيلم يحمل نفس الاسم من تأليف عمر طاهر وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، لأنقل إحساس القصيرين لكن، وأحب طمأنة المنتج من موقعي أن هذا الفيلم لن يكلفك الكثير في الجرافيك، لن تحتاج إلا لتقصير 5 سم".

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ليرد عليه فهمى، قائلا: "والله من زمان وأنا اقترح عليك تقديم عمل عن قصة حياتك، ألف مبروك يا نجم"، ورد هنيدى بتعليق أكثر سخرية على فهمى مرفقا بصورة بوستر فيلم " كلب بلدى"، الذى قدمه أحمد فهمى عام 2016، قائلا: "والله أنا ماقتنعتش إلا بعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمى.. فلك الفضل.. شكراً يا حبيبي"، لتنهال المئات من التعليقات الساخرة من قبل الجمهور.

وأعلن النجم محمد هنيدى، عن تحضيره لفيلم سينمائى جديد، من المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل، ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية ومن تأليف عمر طاهر.



بوست محمد هنيدى