شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى مظلوم ..قدمت أكثر من 20 فيلما ولا يعرفها الجمهور إلا بـ"لاتانيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من ظهورها فى السينما المصرية بأكثر من 20 فيلما، إلا أننا جميعا لا نتذكرها إلا فيلم "ابن حميدو" فى دور "لاتانيا" تاجرة المخدرات أمام إسماعيل ياسين، وأحمد رمزى، ومن أشهر أدوارها أيضا دور "راشيل" أمام النجم محمد فوزى فى فيلمه المشهور "فاطمة وماريكا وراشيل"، واليوم يمر ذكرى ميلادها، وننتهزها مناسبة للتعريف بتلك الفنانة الموهوبة.



نيللي مظلوم في ابن حميدو

ولدت نيللى مظلوم عام 1925 فى الإسكندرية من أب إيطالى يعمل صانع مجوهرات وأم يونانية، وعانت من شلل الأطفال فى صغرها حتى تبنى حالتها طبيب يونانى مشهور وعالجها حتى شفيت وتبنتها زوجته لتصبح راقصة باليه محترفة، وبذلك تحدت الإعاقة لتصبح فنانة متخصصة في الباليه، وهى صغيرة ليطلق عليها "الطفلة المعجزة".



نيللي مظلوم مع محمد فوزي الذي شاركته فيلم فاطمة وماريكا وراشيل

"نيللي مظلوم "رقصت أمام الملك فاروق عندما كانت بعمر عشر سنوات، وكان عشقها للرقص جعلها تؤسس معهدًا للرقص الإيقاعى، ولقبت بأشهر راقصة باليه فى مصر، حتى دخلت السينما، وقدمت عددا من الأفلام أهمها " التلميذة " و" اسماعيل ياسين في حديقة الحيوانات " و " النمرود " و" صوت من الماضي " و" صاحب بالين " و" قصة حبي " و" ابن عنتر " و" عروسة البحر " وغيرها من الأفلام .

Advertisements



تغلبت علي شلل الاطفال وكانت اشهر راقصة باليه في مصر

تزوجت الفنانة نيللي مظلوم أكثر من مرة، حيث وصلت زيجاتها لـ 6 زيجات، وكان أحد أزواجها مصرى يونانى يدعى أندرياس روسوس والد طفلتيها إيمانويل وماريانا، وظلت تعمل كمدرسة للباليه حتى توفت عام 2003 عن عمر ناهز 77 عاما.

نيللى مظلوم