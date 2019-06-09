"خارج الصندوق".. نيللي كريم تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة نيللي كريم عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نيللي خلال الصورة مرتدية فستان شفاف من اللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب الجمهور. وعلقت على الصور باللغة الانجليزية قائلة: "خارج الصندوق". يُذكر أن نيللي كريم تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، الذى تشارك فيه بجانب الفنان كريم عبدالعزيز، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم خلال موسم الصيف.

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