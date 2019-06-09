بالصور| هند صبري تقضي إجازة العيد على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت هند خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن هند صبري تشارك في فيلم "الممر" كضيف شرف، ويُعرض حاليًا ضمن موسم عيد الفطر، كما تنتظر عرض فيلمي "الكنز 2" و"الفيل الأزرق 2".

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