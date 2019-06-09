محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة هنا شيحة صورًا لها مع عائلتها، معربة عن حبها لهم وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هنا خلال الصور مع شقيقاتها "حلا ورشا ومايا شيحة" بجانب صور مع والدها ووالدتها، وعلقت: "العائلة أولا". يُذكر أن هنا شيحة شاركت في السباق الدرامي لرمضان المنقضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تنشر صورًا مع عائلتها.. وتعلق "العائلة أولًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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