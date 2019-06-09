مراد يلدريم وزوجته في جلسة تصوير رومانسية وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة وملكة جمال المغرب إيمان الباني جمهورها بصور تجمعها بزوجها الفنان التركي مراد يلدريم، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت إيمان خلال الصور برفقة زوجها على يخت وسط البحر بأحد المنتجعات السياحية، وتغمرهما مشاعر الرومانسية والحب، ونال الفيديو إعجاب الجمهور. Advertisements وعلقت إيمان على الفيديو قائلة: "حبي". يُذكر أن الممثل التركي مراد يلدريم تزوج من إيمان الباني في شهر يناير 2017.

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