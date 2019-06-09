رامي صبري يصل السعودية استعدادًا لحفله الغنائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك المطرب رامي صبري جمهوره بصور له فور وصوله المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة بالمملكة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ومن المقرر أن يحيي رامي صبري حفله الأول في السعودية يوم الاثنين 10 يونيو 2019 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.
يُذكر أن المطرب رامي صبري طرح أحدث أغانيه "أنا بابا"، الأسبوع الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال الحمداوي.
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