بالفيديو| ماجد المصري يحذر الجمهور من منتحل شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حذر الفنان ماجد المصري جمهوره من شخص ينتحل اسمه عبر موقع "فيسبوك"، ويقوم بالنصب على الجمهور بحجة طلب وجوه جديدة في مسلسل. ونشر "المصري" مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وقال: "في حد منتحل شخصيتي وبيقول إنه بيحضر لمسلسل ومحتاج وجوه جديدة، ارجوكم خلوا بالكم الكلام ده نصب". وتابع: "أنا لا أملك أي حساب على فيسبوك، أو تويتر، وحسابي الوحيد هو موقع "إنستجرام"، فقط لا غير". الفنان ماجد المصري شارك في السباق الدرامي لرمضان المنقضي من خلال مسلسل "زلزال"، بجانب الفنان محمد رمضان.

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