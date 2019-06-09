لمياء الزايدي لسيدتي: لا أكن أي ضغينة لصابر الرباعي و قريبا سأكشف عن من يحاربني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - تعتبر لمياء الزايدي من الأسماء الفنية اللامعة التي تتميز بصوت قوي وجوهري يمكّنها من أداء أصعب المقاطع المغربية والشرقية الطربية.

تألقت في برنامج المواهب "أحلى صوت"، وقبله برنامج "إستوديو دوزيم" المغربي، حيث حصدت لقب إحدى دوراته في الأغنية العربية الطربية.

"الخليج 365" التقتها لتعرف أخبارها الفنية وأشياء أخرى.

لمياء الزايدي تفتح قلبها لـ "الخليج 365"



ما هو شعورك بعدما شاركت إلى جانب الديفا سميرة سعيد في جولتها الفنية حيث غنيت معها في حفلها بالدارالبيضاء؟

- لي الشرف في أن أشارك إلى جانب الديفا سميرة سعيدة، بعد انقطاع دام أكثر من 30 سنة، واعتبرها بمثابة بصمة فنية في حياتي التي بدأتها منذ مدة قصيرة وفي نفس الوقت تحمست كثيرا للأمر . هي فرصة بالنسبة لي حتى أعطي أكثر ما عندي و حتى أوازي الإيقاع الفني والمتميز للفنانة الراقية سميرة سعيد. أنا مدركة تماما للمكانة التي تحتلها سعيد.

هل صحيح ما يشاع من أن لمياء الزايدي قامت بعمليات تجميلية ؟

- (تضحك بفرح) أجل بسبب هذا المبدع خبير التجميل أيوب، هو من قام بتغيير ملامحي بأنامله الذهبية، يعرف جيدا ما يليق وما لا يليق بي، بالإضافة إلى أنه ينصحني بأكل بعض الأطعمة التي تنعش البشرة من الداخل، وبتفادي البعض منها. أما التجميل لا ليس هناك أية عمليات تجميلية.

لطالما اشتكت الفنانة لمياء الزايدي من الفنان صابر الرباعي خلال مشاركتها في برنامج ذا فويس ، هل لا زالت الأحوال على ما هي عليه؟

-الأمر ليس كما فسره البعض ما قلته من قبل قلته من أجل إبداء رأيي بالموضوع لا أقل ولا أكثر، الفنان صابر الرباعي أستاذ كبير وأكن له كل الحب والتقدير ، وهذا لا يعني أنني أكن له أي ضغينة، لقد استفدت الكثير من أساتذتي خلال البرنامج ولا انفي الأمر.

هل اتصل بك بعد المسابقة؟

-أجل كان دائم الاتصال بي كلما حل بالمغرب من أجل مواعيد لحفلات وسهرات فنية سيقدمها، عن طريق مدير أعماله على المولى، لكن لم نوفق في أن نلتقي مع بعض. بسبب اختلاف مواعيد حفلاتنا الفنية.

أتذكر أنه اتصل بي يوما كان لديه حفل بمدينة فاس وكنت أنا حينها بمدينة طنطان جنوب المغرب ، والمرة الثانية على ما أعتقد كان هو في مهرجان موازين وكنت أنا حينها بمدينة مراكش.

هل استفدت من اشتراكك في مسابقة ذا فويس؟

-بكل تأكيد، لقد تعلمت أصول المهنة على أيدي حكام المسابقة، أشكرهم جزيل الشكر لما قدموه لي خلال مشاركتي في البرنامج، كيف أؤدي الأغنية، كيف أحس بالكلمة.

العديد من متتبعي الفنانة لمياء الزايدي غابت عنه معلومة مهمة وهي القرابة التي تربطك بالفنان الملحن حسن القدميري، والذي يعرف ذلك يعيب عليك عدم نهجك لنفس الطريق؟

-بالعكس لي كل الشرف، إسم خالي من ضمن الأسماء التي شرفت الساحة الفنية المغربية، فكما لا يخفى عليكم روائع الأغاني المغربية كانت من ألحانه، غير أن الطريق التي أسلكها اليوم مختلفة تماما عن الطريق التي نهجها خالي الذي يعتمد على الكلاسيكي بالدرجة الأولى. في لقاء لي معه مؤخرا اسمعني إحدى الأغاني كانت أكثر من رائعة لكنها للأسف لم تناسبني .

هل كان يشجعك على الغناء؟

-منذ مدة طويلة، قبل حتى مشاركتي في برنامج استوديو 2M بالقناة الثانية المغربية، كان كلما يراني يحمل العود بين يديه وأغني له، و الويل كل الويل لمن قاطعني، كان معجب جدا بصوتي.

هل يمكن أن نرى مستقبلا لمياء الزايدي في أغنية مشتركة مع خالها الملحن حسن القدميري؟

-طبعا، الفكرة مطروحة، هي مسألة وقت ليس إلا ثم إنني لا يمكن أن أضيع فرصة التعامل مع أحد أهم الملحنين في المغرب، كيف لا وهو خالي.

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صوتك طربي كما اعترف به العديد من الفنانين، هل يمكن أن نرى لمياء في لون طربي بعيدا عن أغاني "تيك أواي"؟

- الألبوم المقبل الذي أشتغل عليه الآن فيه من لمياء الزايدي الكثير، مع لمسة عصرية توازي العصر الذي نعيشه،و مع ما يحبه متتبعي الفنانة لمياء الزايدي.فيما يخص الأغاني الطربية فالأمر يحتاج للكثير من العمل والتفاني حتى أثبت نفسي داخل الساحة الفنية، حينها يمكنني أن أشتغل على الموضوع لأنه سيكون حينها قد كسبت جمهور عريض يمكنه أن يتقبل الأغاني الطربية التي سأغنيها في المستقبل برحابة صدر.

لماذا تأخرت كثيرا في الإعداد للأغاني المقبلة؟

-لأنه ببساطة أغلب الاقتراحات التي توصلت بها هي شبيهة ببعضها، كما أنها لا تتميز بأي اجتهاد مع احترامي للجميع، أغلبها ذات كلمات قصيرة وبدون معنى. لكن هذه المرة الأمر مختلف، كلمات راقية ومناسبة لصوتي تماما ولو أنها أتعبتني في الأستوديو لكن الأمر يستحق.

أغنية " لا نامت العيون" بعدما تم تسريبها اعتبرها البعض حركة من لمياء الزايدي لخلق البوز كما يفعل بعض الفنانين؟

- (تضحك) لا أبدا ، و الدليل حينما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي كنت حينها نائمة عندما اتصل بي أحد الصحفيين يسألني عن الأغنية وما أدهشني أكثر هو أنه أخبرني بعنوانها مما زاد من دهشتي.

ثم إنني لست من النوع الذي يحب الفضائح ولا من شيمي، ما أحبذه و أفضله هو أن يتحدث الناس عن أعمالي الفنية التي بذلت فيها جهدا كبيرا .

من هو الفنان الذي تتمنى الفنانة لمياء الزايدي أن تغني معه؟

-الفنان حسين الجسمي، لأنه ببساطة يتميز بقدرات صوتية بالنسبة لي أكثر من رائعة، هو فنان بمعنى الكلمة، أحب فيه طريقته في الغناء.

هل يمكن أن تلج الفنانة لمياء الزايدي عالم التمثيل على غرار بعض زملائها الفنانين؟

- لست ممثلة، لكن إذا كان المسلسل أو الفيلم سيضيف إلى مسيرتي الفنية بعض الإضافات الجيدة لم لا؟؟ أو يكتشف من خلاله متتبعي الفنانة لمياء الزايدي جانب لم يعهدوه في فنانتهم فلا بأس بذلك لكن إن كان العكس فلا داعي للمغامرة .

صرحت قبل مدة أن أحدهم وراء عرقلة مسيرتك الفنية، هل ستكشفين عنه؟

-بالطبع، وسوف يكون ذلك في الندوة الصحفية التي سأعلن فيها عن جديدي الفني.

أي ماركة عالمية تفضل الفنانة لمياء الزايدي؟

-أصدقك القول، أنا لست من هواة تتبع الموضة، أو ارتداء ماركة معينة دون غيرها، أو ارتداء الفستان المعين لأنه من الماركة المعينة، أبدا كل ما يهمني هو ارتداء ما يرضيني و ما يليق بي .

كلمة لقراء الخليج 365:

"الخليج 365" من المجلات الراقية التي تتبعت أخباري الفنية منذ بداياتي، شكرا جزيلا على المقابلة الفنية ، وأقول لقراء الخليج 365 انتظروا جديدى الفني في القريب أن شاء الله.