شيلبا شيتي تحتفل بذكرى ميلادها الـ44

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود شيلبا شيتي Shilpa Shetty أمس 8 حزيران/يونيو بذكرى ميلادها الـ44، وهي النجمة التي حققت نجاحات كبيرة في سينما بوليوود، ولهذه المناسبة تلقت الكثير من عبارات المعايدة عبر تويتر.

الصورة التي نشرها زوج شيلبا في ذكرى ميلادها



بدوره علق راج كندرا Raj Kundra زوج شيتي بعبارات الشكر لها عبر انستقرام، معتبراً اياها نعمة بوجودها في حياته. وكتب بعد ان نشر صورة برفقة زوجته : "عندما أنظر إلى الوراء في رحلتنا ، أشكر الله على وضع ملاكه المفضل في حياتي. أنت نعمة ولا أستطيع التعبير عن مدى حبي لك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا، وأن تتحقق كل أحلامك ورغباتك يا حبيبتي! لقد أثبت ان الحياة معك شيء صحي وسعيد، شكرا لإلهامنا جميعا. "

شاميتا وشقيقتها

كذلك النجمة شاميتا شيتي Shamita Shetty شقيقة شيلبا علقت ببعض العبارات العاطفية لشقيقتها في يوم ميلادها، ونشرت صورة مع شيلبا معلقة بالقول: "ليس أمراً سهلاً ان تجد رفيقة مقربة فكيف اذا كانت شقيقة، يمكنني ان أغمض عيناي وآخذ اسمك، قد تلمعين أكثر إشراقاً من الشمس وأكثر إشراقاً من الألماس. حبي ، حياتي ، أعز صديقة لي ، رفيقتي في الحياة .. عيد ميلاد سعيد، أنت الشخص الذي أحببته من أسفل قلبي .. شكرا لكونك .. صادقة، أحبك."



النجم أنيل كابور Anil Kapoor الذي شارك شيلبا في فيلم " Rishtey" غرد على تويتر معايداً اياها بالقول: "كل عام وانتي بخير، أتمنى لك سنة رائعة كما هو الحال دائمًا، كما أتمنى لك استمرار الصحة والسعادة والنجاح."