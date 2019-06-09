شقيقة “عزت أبو عوف” تخرج عن صمتها وتكشف عن حالته الصحية!

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، مستجدات الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف، قائلة إن “وضعه حرج جدا”، داعية كل محبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل. وقالت مها أبو عوف في تصريحات خاصة لموقع “اليوم السابع”، إن حالة شقيقها حرجة جدا، مضيفة: “ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة”.

حالته صعبة للغاية

وأضافت أن الأطباء أكدوا أن “حالته صعبة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة”. وكشفت تقارير محلية أن النجم المصري الشهير عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، فيما لم تعرف بعد طبيعة أزمته الصحية.