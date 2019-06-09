بالفيديو.. رامي عياش يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "ياسكاكر السكر"

تخطت أغنية "ياسكاكر السكر" للفنان رامي عياش، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:خالد فرناس، ألحان:عمر الشاذلي،توزيع:محمد شفيق، وتشاركه الفنانة فيفي عبده في بعض مشاهد من كليب الأغنية.

يذكر أن أغنية "سكاكر السكر" تضمنت ألبوم رامي الجديد "قصة حب" الذي صدر في شهر أبريل الماضي، وضم 9 أغنيات منهم"عمر جديد، حابب، لو أحلامي، بالأفراح".