تستضيف دار الأوبرا المصرية فريق "وسط البلد"، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم السبت 15 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
من المقرر أن يقدم الفريق
مجنون"، إضافة لأغاني أحدث ألبوماته الغنائية "بنطلوني الجينز".
يذكر أن ألبوم بنطلوني الجينز، يضم 14 أغنية، وتعاونوا فيه مع عدد من الشعراء المميزين، منهم منتصر حجازي، محمود رضوان، حازم ويفي، وعمرو أبو زيد، كما قام المطرب هاني عادل بتلحين معظم أغاني الألبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على موعد حفل "وسط البلد" في مهرجان الأوبرا الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.