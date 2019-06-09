تعرّف على موعد حفل "وسط البلد" في مهرجان الأوبرا الصيفي

تستضيف دار الأوبرا المصرية فريق "وسط البلد"، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم السبت 15 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

من المقرر أن يقدم الفريق

خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "شمس النهار، أنتيكا، على حسب ودادك، آه يا لاللي، الجارية والسلطان، يمكن،مجنون"، إضافة لأغاني أحدث ألبوماته الغنائية "بنطلوني الجينز".يذكر أن ألبوم بنطلوني الجينز، يضم 14 أغنية، وتعاونوا فيه مع عدد من الشعراء المميزين، منهم منتصر حجازي، محمود رضوان، حازم ويفي، وعمرو أبو زيد، كما قام المطرب هاني عادل بتلحين معظم أغاني الألبوم.