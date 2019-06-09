الليلة.. مي كساب تحتفل بطرح ألبوم "أنا لسة هنا" على النيل

تحتفل المطربة مي كساب، بأحدث ألبوماتها الذي طرحته قبل حلول الشهر الكريم ويحمل عنوان "أنا لسه هنا"، وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بفندق فيرومنت النيل بالقاهرة، ومن المقرر أن

تقدم الحفل المذيعة دنيا صلاح عبدالله.

ويشار إلى أن أغنية "أنا لسة هنا" كلمات نصر الدين ناجى، ألحان أورتيجا وتوزيع أوكا ومهندس صوت جورج يعقوب

وقام زوجها مطرب المهرجانات الشعبي "أوكا" بتوزيع جميع أغاني الألبوم.

ويذكر أن الفنانة مي كساب تستعد للمشاركة في مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني، تأليف ورشة عمل أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإشراف على السيناريو فادى أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.