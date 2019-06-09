يستعد الفنان محمود العسيلي والفريق الغنائي الشهير شارموفرز ومغني الراب زاب ثروت، لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. ومن المقرر أن يقام الحفل الجمعة 14يونيو، ويبدأ الدخول إلى المسرح بداية من الـ4 عصرًا. وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين فئتين: Advertisements الفئة الأولى بقيمة 250 جنيها (وقوف). الفئة الثانية بقيمة 500 جنيه (VIP).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العسيلي وشارموفرز يلتقون بجمهورهم على مسرح المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.