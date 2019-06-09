بالفيديو..أغنية "بصراحة"لمحمد عساف تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

اجتازت أغنية "بصراحة" للفنان محمد عساف حاجز الـ3 مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:رامي العبودي، ألحان:علي صابر، توزيع عثمان عبود، وصدرت الأغنية باللهجة العراقية. يذكر أن آخر اصدارات عساف الغنائية أغنية "مكانك خالي"، والتي طرحت في سبتمبر من العام الماضي واقترب عدد مشاهداتها من 100 مليون مشاهدة.

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