شاهد.. رامي صبري يستعد لحفله الأول في السعودية

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة خلال رحلته إلى السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتظهر الصورة استعداده لحفله الغنائي الأول في السعودية، وبالأخص في مدينة جدة ضمن فعاليات المهرجان الشبابي "فوّرها". مدينة جدة ضمن فعاليات المهرجان الشبابي "فوّرها". يذكر أن المطرب رامي صبري طرح أغنيته الجديدة "أنا بابا" ضمن ألبومه الصيفي المنتظر "فارق معاك" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ130 ألف مشاهدة، الأغنية كلمات:هالة علي، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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