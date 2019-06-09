غدًا.. عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك مساء غدٍ الإثنين، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية.

من المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها "يتعلموا، مقدرش

عالنسيان، الليلة، معدي الناس، كل حياتي".

يذكر أنه كان آخر أعمال الهضبة عمرو دياب أغنية "جمع حبايبك"، الذي تم طرحها فى موسم رمضان الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا.