شاهد محمد رمضان في كواليس كليب "بابا "

نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس تصويره كليب "بابا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "رمضان" على المنشور قائلًا: "بابا ثقة في الله نجاح قريبًا"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته

الفنية والشخصية.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشاركته البطولة الفنانة حلا شيحة والفنان ماجد المصري.