فن ومشاهير

اليوم.. تشييع جنازة قسمت أباظة في الهرم

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 تُشيع، ظهر اليوم الأحد، جنازة قسمت رشدي أباظة، نجلة الفنان رشدي أباظة، وذلك في مسجد نصر الدين أول

منطقة الهرم، ومن المقرر أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة
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السمان.

 يُذكر أنه كانت رحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، قسمت، وهي الابنة الوحيدة لـ"دنجوان السينما المصرية" رشدي أباظة من زيجته الثانية بالأمريكية باربرا. ​

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