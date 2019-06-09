اليوم.. تشييع جنازة قسمت أباظة في الهرم

تُشيع، ظهر اليوم الأحد، جنازة قسمت رشدي أباظة، نجلة الفنان رشدي أباظة، وذلك في مسجد نصر الدين أولمنطقة الهرم، ومن المقرر أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة
يُذكر أنه كانت رحلت عن عالمنا، مساء أمس السبت، قسمت، وهي الابنة الوحيدة لـ"دنجوان السينما المصرية" رشدي أباظة من زيجته الثانية بالأمريكية باربرا.
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