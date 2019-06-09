تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها على المسرح القومي بالعتبة "يعيش أهل بلدي"يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠جنيه

ويشار إلى أن العرض بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، اخراج عاصم نجاتي.

فيما يعرض على المسرح العائم الكبير بالمنيل" الحالة توهان"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ٢٠،٣٠،٥٠،١٠٠جنيه.

بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر.

بينما يعرض على مسرح الغد بالعجوزة "الحادثة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٣٠ جنيه.

العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة

ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، إخراج عمرو حسان.

ويعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠ الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة

"بيت الأشباح" تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك"

فيما يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات "شباك مكسور"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٣٠ جنيه.

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من تأليف رشا عبد المنعم و إخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمال.

ويعرض على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور"نوح الحمام"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، سعر التذكرة ٢٠ جنيه.

ويشار إلى أن العرض بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى.

ويعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية "أبو كبسولة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، أسعار التذاكر تتراوح بين ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه

العرض بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

بينما يعرض للأطفال على مسرح القاهرة للعرائس "محطة مصر"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وسعر التذكرة 25، 35 جنية، تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسنين.

بينما يعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، "زهرة اللوتس"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ويشار إلى أن "زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج، وتتراوح سعر التذكرة ٣٠ جنيه.