شريف محمد نجم يصرح : ” أحمد آدم فنان فاشل وهو السبب في وفاة والدي “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 12:57 مساءً - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” سيد على ” في برنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة ” الحدث اليوم ” واصل شريف نجم نجل الفنان الراحل محمد نجم هجومه على الفنان أحمد آدم متهما إياه بإنه السبب وراء إصابة والده بجلطة في المخ عقب إذاعة الحلقة التي كان أحمد آدم ضيفا بها في برنامج شيخ الحارة .

وقال شريف أن والده له تاريخ عظيم في مجال الكوميديا ولا يمكن لأحد إنكاره وإنه كان سببا في اكتشاف الكثير من المواهب وله تلامذة كثيرون منهم أحمد آدم الذي وصفه شريف ب ” الفاشل ” .

وأضاف شريف إنه كان لا يرغب في الحديث عن أزمة والده مع الفنان أحمد آدم بعد حلقة شيخ الحارة التي تسبب في مرضه ووفاته إلا ان ما كتبه رئيس تحرير البرنامج ” محمد الشواف ” على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حول هذا الأمر حيث قال ” أن حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو والراحل محمد نجم دخل المستشفى 20 مايو هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 ” .. وهو ما دفع شريف نجم إلى الرد قائلا : ” محمد الشواف ليس لديه خلفية حقيقية حول ما حدث وتحدث دون علم ” .

وقال أن حلقة أحمد آدم ببرنامج شيخ الحارة كانت ثاني أيام شهر رمضان ولم يتابعها أحد من أسرته ولكن فوجئوا بصديق لوالده من الكويت يرسل له الحلقة وعندما شاهدها الفنان الراحل محمد نجم واستمع إلى تجاوز أحمد آدم في حقه تعرض إلى إرتفاع ضغط الدم وتم إجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة دخل على إثرها العناية المركزة وظل بها حتى وافته المنية .

واختتم شريف قائلا : ” الأعمار بيد الله والدوام لله ولكن حديث أحمد آدم في شيخ الحارة بشكل سئ عن والدي كان سببا في تدهور حالته الصحية ” .